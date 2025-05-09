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        Antalya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:49
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        Antalya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Gazi Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki 34 yaşındaki Firdes Tufan'a çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Tufan, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

        İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Tufan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, defnedilmek üzere Isparta'ya götürüldü.

        Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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