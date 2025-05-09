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        Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında domates hasadı yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, Kumluca ilçesinde hasat etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:05 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:05
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        Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında domates hasadı yapıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında, Kumluca ilçesinde hasat etkinliği yapıldı.

        Domates serasında gerçekleştirilen etkinlikte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri, yerli ve yabancı yemek şefleri ile çiftçiler domates topladı, tadım yaptı.

        Böcek, konuşmasında, festivali Kumluca'da domates hasadıyla başlattıklarını söyledi.

        Belediye olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Böcek, "Gastronomi festivaliyle, ilimizin sadece turizm değil, tarımıyla, doğasıyla yöresel tatlarıyla farklılıklarını ortaya koymak istiyoruz. Bu nedenle bu yıl önce Kumluca'da domates hasadıyla başlamak istedik. Domates seramızda çiftçilerimizle hasadımızı yaptık." dedi.

        Mesut Avcıoğlu ise ilçe potansiyelinin ön plana çıkması, tarımın turizme olan katkısını arttırmak adına festivalin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Böcek ve Avcıoğlu, kadın çiftçilerle domates suyu sıkımı yaptı. Daha sonra Böcek ve beraberindekiler, Rhodiapolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Programın ardından yerli ve yabancı yemek şefler ile davetlilere, arabaşı çorbası, ince patlıcan yemeği, topak kızartma, bulgur pilavı, yoğurtlu sebze kızartması, salata ve kabak tatlısı ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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