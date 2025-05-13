ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar'a "İşbirliği ve Ortaklık Başarı" ödülü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Kacar, ödüllerin ASKON'un vizyonunu yansıtan çalışmaları takdir etmek amacıyla verildiğini ve şube yönetimiyle birlikte bu ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kacar'a ödülü, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Kahraman tarafından verildi.

Törende, ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, iş dünyasına yaptığı katkılar dolayısıyla İşbirliği ve Ortaklık Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen 13. Dönem 1. Başkanlar Toplantısı'nda Dersaadet Ödülleri sahiplerine verildi.

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