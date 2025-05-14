Kumluca'da hemşirelik bölümü öğrencileri vatandaşlara temel sağlık eğitimi verdi

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, "Hemşirelik Haftası" dolayısıyla vatandaşlara temel sağlık eğitimi verdi.

"Hemşirelik Haftası" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantla, hemşire adayları kent sakinlerinin şeker, tansiyon ve kilo ölçümünü yaparak, sağlıkla ilgili temel bilgi paylaşımında bulundu.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Ünal, amaçlarının Hemşirelik Haftası dolayısıyla, öğrencilerle birlikte farkındalık yaratmak ve vatandaşları temel sağlık konularında bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmayla aynı zamanda öğrencilerin de sağlık kuruluşu dışında deneyim kazandıklarını ve pratik yaptıklarını ifade eden Ünal, "Hemşirelik bölümü öğrencilerimiz ile farklı alanlarda çalışmalar yürüttük. Serada çalışan çiftçilerimize, esnaflarımıza, okullarda öğrencilerimize temel sağlık konularında eğitimler verdik. Burada öğrencilerimiz hasta yaklaşımı, temel sağlık konusunda eğitim vererek, sağlıklı iletişim gibi konularda pratik yaparak deneyim kazanıyorlar. Vatandaşlarımızın, yaptığımız çalışmadan memnun olduklarını gözlemledik. Katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.