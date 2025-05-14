8. Antalya Akra Caz Festivali, Ibrahim Maalouf konseriyle başladı

Festival, 16 Mayıs'ta Alan, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio'nun sahne alacağı "Akra Genç Caz" konseriyle devam edecek.

Konser öncesi müzikseverleri selamlayan Maalouf, yeniden Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, herkesin çok eğleneceği bir konser geçireceklerini söyledi.

Festivalin açılışında, caz, rock ve dünya müziği türlerini harmanlayan Lübnan kökenli Fransız trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf sanatseverlerle buluştu.

Akra Otelleri tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen festivalin açılış konseri, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

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