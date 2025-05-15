Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Aile Haftası" etkinliklerle kutlanacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Aile Haftası" dolayısıyla kentte bir dizi söyleşi, gösteri ve atölye etkinliği düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Aile Haftası" etkinliklerle kutlanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Aile Haftası" dolayısıyla kentte bir dizi söyleşi, gösteri ve atölye etkinliği düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta kapsamında organize edilen etkinlik programı 17 Mayıs'ta Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

        Gün boyu sürecek programda, aileler için çiçek dikimi, yaratıcı drama, keçe, mandala ve kokulu taş atölyesi yapılacak.

        Çocuklar için spor ve oyun alanlarının kurulacağı, çeşitli gösteriler ile yüz boyama ve izcilik etkinliklerinin de yer alacağı programda, ailelerin bilinçlenmesine yönelik uzman konuşmacıların katılacağı söyleşiler de düzenlenecek.

        Söyleşilerde, "Aile İçi İletişim","Teknoloji Bağımlılığı", "Ailede Sevgi Dili", "Psikanalitik ve Gelişimsel Açıdan Oyun" ve "Özel Gereksinimli Çocukların Aileleri Olmak" konuları ele alınacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Antalya'daki Ukraynalılar İstanbul'daki görüşmeleri umutla takip ediyor
        Antalya'daki Ukraynalılar İstanbul'daki görüşmeleri umutla takip ediyor
        Bakan Fidan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturm...
        Bakan Fidan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturm...
        Kumluca'da "Aile Yılı" yürüyüşü düzenlendi
        Kumluca'da "Aile Yılı" yürüyüşü düzenlendi
        Antalya Orman Bölge Müdürlüğü olası orman yangınlarına karşı hazırlıklarını...
        Antalya Orman Bölge Müdürlüğü olası orman yangınlarına karşı hazırlıklarını...
        Antalya SGK Müdürü Tanrıöver, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti
        Antalya SGK Müdürü Tanrıöver, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti
        Antalya'da devrilen zift yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı
        Antalya'da devrilen zift yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı