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        Kumluca'da badminton turnuvası düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında badminton turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:56
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        Kumluca'da badminton turnuvası düzenlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında badminton turnuvası yapıldı.

        "Gençlik Haftası" etkinlikleri dolayısıyla Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen badminton turnuvasına 56 sporcu katıldı.

        Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, turnuvaya ilk defa bu kadar sporcunun ilgi gösterdiğini söyledi.

        İlçede spor branşlarında çeşitliği arttırmak, farklı spor branşlarına ilgi çekmek adına turnuvaların son derece verimli geçtiğini ifade eden Koca, "Güzel müsabakalar gerçekleşti. Gelecekte badminton sporunun ilçemizde yaygınlaşacağını ümit ediyorum." dedi.

        Müsabakalarda dereceye giren sporculara, madalya ve teşekkür belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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