Kumluca'da badminton turnuvası düzenlendi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında badminton turnuvası yapıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında badminton turnuvası yapıldı.
"Gençlik Haftası" etkinlikleri dolayısıyla Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen badminton turnuvasına 56 sporcu katıldı.
Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, turnuvaya ilk defa bu kadar sporcunun ilgi gösterdiğini söyledi.
İlçede spor branşlarında çeşitliği arttırmak, farklı spor branşlarına ilgi çekmek adına turnuvaların son derece verimli geçtiğini ifade eden Koca, "Güzel müsabakalar gerçekleşti. Gelecekte badminton sporunun ilçemizde yaygınlaşacağını ümit ediyorum." dedi.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara, madalya ve teşekkür belgesi verildi.
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