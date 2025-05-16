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        Mücevher sektörü Antalya'da buluştu

        Antalya'da lüks mücevher koleksiyonların, üretim teknolojilerinin, değerli taşların, özel tasarım ve el yapımı ürünlerin sergilendiği "Özel Mücevher Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:57
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        Mücevher sektörü Antalya'da buluştu
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        Antalya'da lüks mücevher koleksiyonların, üretim teknolojilerinin, değerli taşların, özel tasarım ve el yapımı ürünlerin sergilendiği "Özel Mücevher Fuarı" açıldı.

        Esfa Fuarcılık tarafından ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen fuara, 75 firma katıldı.

        Vali Hulusi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kuyumculuğun ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlayan bir sektör olduğunu söyledi.

        Kuyumculuğun güvenilirlik ve itibar açısından en hassas sektörlerden biri olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Misafirlerimiz, satın aldıkları ürünleri ülkelerine götürdüklerinde olumlu geri dönüşler alırlarsa, bu memnuniyet katlanarak artar. Böylece şehrimize ve ülkemize, başta itibar olmak üzere yeni müşteriler ve ticari fırsatlar kazandırmış oluruz. Türkiye, artık kuyumculuk sektörü, değerli taşlar ve tüm mücevherat alanında dünyada sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Katma değeri yüksek ciddi çalışmalar yürütülmekte, sektör hızla gelişmektedir."

        Şahin, sektördeki gelişimin sürdürülebilirliği açısından fuarların önem arz ettiğini bildirdi.

        ESFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aşık da sadece sektöre yönelik bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, fuarda toptancıları, perakendeci mağazacıları bir araya getirdiklerini söyledi.

        Her firmanın özel tasarımlarını fuara taşıdığını ifade eden Aşık, yeni kreasyon ürünlerin de sergilendiğini belirtti.

        Türkiye'de bu sektörde önemli markaların bulunduğunu dile getiren Aşık, fuarı ileriki dönemlerde uluslararası alanda düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

        Açılışa Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer ve sektör temsilcileri katıldı.

        Değerli taşların ve sektörel ekipmanların da sergilendiği fuar, 18 Mayıs'a kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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