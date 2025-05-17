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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Çavuşoğlu, Akseki'de incelemelerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hayri Çavuşoğlu, Antalya'nın Akseki ilçesindeki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:50
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Çavuşoğlu, Akseki'de incelemelerde bulundu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hayri Çavuşoğlu, Antalya'nın Akseki ilçesindeki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

        Çavuşoğlu, Cevizli Mahallesi'ndeki çay bahçesinde vatandaşla bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un babası merhum Ali Haydar Ersoy adına yaptırılan Ali Haydar Ersoy Okul Öncesi Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, ardından Kagrai Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

        Çavuşoğlu, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunarak turizme kazandırılması yönünde değerlendirmelerde bulundu.

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