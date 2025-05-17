Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Çavuşoğlu, Akseki'de incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un babası merhum Ali Haydar Ersoy adına yaptırılan Ali Haydar Ersoy Okul Öncesi Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, ardından Kagrai Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hayri Çavuşoğlu, Antalya'nın Akseki ilçesindeki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

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