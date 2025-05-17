Kumluca'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası'nda birinciler belirlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okullar Arası Voleybol Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya, ilk ve ortaöğretim okullarından 5 kategoride 34 takım katıldı.

Kumluca Spor ile Sosyal Bilimler Lisesi Spor salonlarında gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay süren müsabakalarda genç kızlar A kategorisinde Özel Sınav Koleji, genç kızlar B kategorisinde Fen Lisesi, küçük kızlarda Ziya Gökalp YİBO, yıldız kızlarda Mimar Sinan İlköğretim Okulu, genç erkeklerde ise Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi birinci oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaları Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.