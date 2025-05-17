İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir'den Türkiye'nin dünya barışındaki rolüne övgü:

MUHAMMET TARHAN - İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı ile Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerine işaret ederek tüm bunların, "Türkiye'nin dünya barışı için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu" belirtti.

Gunnarsdottir, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'daki toplantı ve Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nden beklentilerine değinen Gunnarsdottir, "Bu toplantı Dışişleri Bakanınızın misafirperverliği ve vizyonu nedeniyle kıymetliydi. (Dışişleri Bakanı) Hakan (Fidan) çok nazik bir ev sahibiydi ve bu da bu gayriresmi toplantının gidişatını etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Gunnarsdottir, Antalya'daki NATO toplantısının, Lahey'deki NATO Zirvesi için değerli olduğunu ve bu toplantının ardından Lahey'deki zirveye dair oldukça iyimser olduğunu belirterek, "Antalya'daki bu toplantıdan çıktıktan sonra İttifakın her zamankinden daha güçlü olduğu kanaatine varıyorum." dedi.

Savunma harcamalarını artırdıklarını kaydeden İzlandalı bakan, böylece daha fazla caydırıcılık sağlandığını söyledi. Ukrayna konusunda da birlik halinde olduklarını vurgulayan Gunnarsdottir, "Ukrayna halkı için uzun, kalıcı ve adil bir barış görmeliyiz çünkü bu aynı zamanda güvenlik, barış ve ayrıca müreffeh bir Avrupa için de çok önemli." değerlendirmesini yaptı. - "Türkiye çok önemli bir rol oynuyor" Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Gunnarsdottir, "Türkiye'nin buradaki rolü çok önemli ve değerli." dedi. İzlandalı bakan, ülkesinin Ukrayna halkının yanında olduğunu, ABD'nin, Ukrayna'da uzun süreli bir barış için çaba sarf etmesi ve baskı yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Gunnarsdottir, "Ancak burada Türkiye de çok önemli bir rol oynuyor. Ve tüm bu önemli toplantılara baktığımızda, İstanbul ve Antalya'daki toplantılar, bütün bunlar bir araya geldiğinde Türkiye'nin dünya barışı için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinden beklentilerinin sorulması üzerine Gunnarsdottir, her zaman olumlu baktığını ancak Rusya'nın savaşı çoktan durdurabileceğini söyleyerek "Bu, Rusya'nın savaşı. Saldırgan olan onlar, Ukrayna halkı değil." ifadesini kullandı. - "Putin'in gelmemesi büyük bir hataydı" Gunnarsdottir, Volodimir Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna liderliğinin "adil ve kalıcı barışı nasıl arayacakları konusunda çok yapıcı olduğunu" ve kalıcı barış için isteksiz olmadığını kaydetti. Sorunun "Rusya" olduğunu ileri süren İzlandalı Bakan, şunları kaydetti: "Sadece heyet gönderiyorlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kendisi gelmiyor. Bu, benim bakış açıma göre, büyük bir hataydı. Ancak NATO'dan, özellikle ABD'den gelen baskının ve daha da sert olası yaptırımların Rusya'yı müzakere masasına itmemize yardımcı olacağını umuyoruz. Bu nedenle, öngörülebilir, gelecekte daha güvenli bir Ukrayna ve daha güvenli bir Avrupa göreceğiz."

NATO'nun Avrupa güvenliği için önemine işaret eden Gunnarsdottir, ülkesinin NATO'nun kurucu üyelerinden olduğunu hatırlatarak "Şimdi bu toplantıdan çıkıp bu toplantıda dile getirilen noktaları gördüğümde NATO'nun daha da güçleneceği konusunda iyimserim." yorumunu yaptı. - "Savunmayla ilgili harcamaları hızlandırıyoruz" Gunnarsdottir, barış ve özgürlüğün tüm NATO müttefiklerini bir araya getiren şeyler olduğunun altını çizerek ülkesinin, Avrupa'nın güvenliği için elinden geleni yaptığını dile getirdi. Gelecek haftalarda yeni bir savunma ve güvenlik stratejisi uyarlayacaklarını aktaran Gunnarsdottir, "Savunmayla ilgili harcamaları ve fonlamayı hızlandırıyoruz ve NATO'nun güvenilir ve kararlı bir ortağı olmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı. - "NATO için Türkiye en değerli ortaklardan biri" Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolünü değerlendiren Gunnarsdottir, şöyle devam etti: "NATO için Türkiye en değerli ortaklardan biri. Türkiye'nin bu devasa ordu gücü, ama sadece bu değil, aynı zamanda Türkiye'nin Orta Doğu'da barışı güvence altına alma vizyonu, neler yaptığı, dikkat çekici. Türkiye, NATO misyonları ve diğer operasyonlar söz konusu olduğunda çok kararlı. Yani, her açıdan Türkiye, NATO'nun en değerli üyelerinden biri. Elbette, hepsi öyle ama Türkiye bir güç."

- Avrupa'nın güvenliği için "savunma harcamaları artmalı" vurgusu NATO ülkelerinin savunma harcamalarının artırılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Gunnarsdottir, bunun, NATO ve özellikle Avrupa ülkeleri için tek yol olduğunu belirterek "Hepsinin savunmaya daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Avrupa'yı güvence altına almak ve sadece Ukrayna'nın değil, aynı zamanda bir kıta olarak Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu güvenlik garantisini ortaya koymak için gerekeni yapmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı. Gunnarsdottir, bunun zaman meselesi olduğunu, her ülkenin savunma harcamalarını artırmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını, İzlanda'nın da aynısını yapacağını söyledi. Savunma harcamalarını artırmak için özel bir planlarının olup olmadığının sorulması üzerine Gunnarsdottir, İzlanda'nın bir orduya sahip olmadığını ve NATO müttefiklerine güvendiğini dile getirdi. Gunnarsdottir, öte yandan hava polisliği desteği ve Kuzey Atlantik'teki denizaltı desteği gibi uluslararası destek sağladıklarını da aktararak "Bazen İzlanda'nın Atlantik'in ortasında büyük bir uçak gemisi gibi olduğunu söylüyoruz. Ve müttefiklerimizi elimizden gelen her şekilde destekliyoruz." açıklamasını yaptı.