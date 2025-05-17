Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafileyi, özel uçakla geldiği Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Otel önünde de toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, onlara forma imzalattı.
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