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        Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 21:07 Güncelleme: 17.05.2025 - 21:07
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        Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

        Siyah-beyazlı kafileyi, özel uçakla geldiği Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

        Otel önünde de toplanan taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi, onlara forma imzalattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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