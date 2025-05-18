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        Antalya'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:17
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        Antalya'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Arda Dönmez'in (21) kullandığı 07 BDJ 744 plakalı otomobil, Yalçı Mahallesi Kuş Yuvası mevkisinde uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücü Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan yaralı M.K. (19) hastaneye kaldırıldı.

        Dönmez'in cenazesi incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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