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        Antalya'da bir kişi şenlikte olta ile uçurtma uçurdu

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Eskiyörük 4. Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliği'nde olta ile uçurtma uçuran kişi ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 19:24 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:24
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        Antalya'da bir kişi şenlikte olta ile uçurtma uçurdu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Eskiyörük 4. Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliği'nde olta ile uçurtma uçuran kişi ilgi odağı oldu.

        Kızı ve eşiyle şenliğe uçurtma uçurmaya gelen Niyazi Göksu, uçurtmanın yanında balık avlamak için kullandığı makaralı olta ve misinasını da getirdi.

        Misinayı uçurtmaya bağlayan Göksu, olta ile uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Bir süre uçurtmayı uçurduktan sonra oltayı kızına verdi.

        Göksu daha sonra oltanın makarası ile uçurtmayı gökyüzünden yere indirdi. Bu sırada şenliğe gelenler bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

        Göksu yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın mutluluğu için buradayız. Olta ile uçurmamın sebebi, rüzgar az olduğu için toplaması daha kolay. İpi daha hafif çok zahmete gerek yok." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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