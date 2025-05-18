Antalya'da bir kişi şenlikte olta ile uçurtma uçurdu
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Eskiyörük 4. Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliği'nde olta ile uçurtma uçuran kişi ilgi odağı oldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Eskiyörük 4. Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliği'nde olta ile uçurtma uçuran kişi ilgi odağı oldu.
Kızı ve eşiyle şenliğe uçurtma uçurmaya gelen Niyazi Göksu, uçurtmanın yanında balık avlamak için kullandığı makaralı olta ve misinasını da getirdi.
Misinayı uçurtmaya bağlayan Göksu, olta ile uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Bir süre uçurtmayı uçurduktan sonra oltayı kızına verdi.
Göksu daha sonra oltanın makarası ile uçurtmayı gökyüzünden yere indirdi. Bu sırada şenliğe gelenler bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Göksu yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın mutluluğu için buradayız. Olta ile uçurmamın sebebi, rüzgar az olduğu için toplaması daha kolay. İpi daha hafif çok zahmete gerek yok." dedi.
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