Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 78 Berkay Topdemir), Thalisson, Bünyamin Balcı (Dk. 82 Mert Yılmaz), Erdal Rakip, Kaluzinski, Güray Vural, Soner Dikmen (Dk. 78 Abdurrahim Dursun), Safuri, Gaich (Dk. 66 Samudio)
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu, Furkan Soyalp (Dk. 75 Ogün Özçiçek), Ndiaye, Mbakata, Kozlowski (Dk. 84 Lungoyi), Maxim, Okereke (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ndiaye, Dk. 39 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 53 Kaluzinski, Dk. 89 Safuri (Onvo Antalyaspor)
ANTALYA
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