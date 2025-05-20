23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali 23 Mayıs'ta başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali 'komşuluk' temasıyla 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivalin tanıtım toplantısı Alanya Kalesi Tophane Mahallesi'ndeki Elif Demir Uysal'ın Geleneksel Alanya Evi'nde gerçekleştirildi.

Festival programının açıklandığı toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 'Komşuluk' temalı festival için uzun zamandır, titiz ve eksiksiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Festivalin ilgi göreceğini ve çok kişi tarafından izleneceği fikrine sahip olduğunu anlatan Özçelik, "Biz Alanya'yı eski şaşalı günlerinden daha yukarı çıkarmak, daha bilinir bir kent haline getirmek ve önümüzdeki 7-8 yıl sonunda markalaşma yolunda ciddi bir adım atmış kent haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de var olan hiçbir şeyi yıkmadan daha iyiye götürmeye devam ediyoruz." dedi.

Özçelik, şimdiye kadar hiçbir etkinliği kaldırmadıklarını, bu etkinliklere küçük dokunuşlar yaptıklarını kaydederek, Alanya'yı yurt içi ve yurt dışında bilinen bir kent yapma arzusunda olduklarını sözlerine ekledi.