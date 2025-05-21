Manavgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem B. idaresindeki 07 B 9775 plakalı otomobil, Manavgat-Sırtköy yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Adem B. ile araçta bulunan Necla B. ve Fikriye B, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.