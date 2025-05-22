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        "Anadolu Ateşi" Aspendos'ta izleyiciyle buluştu

        Anadolu Ateşi dans topluluğu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:30
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        "Anadolu Ateşi" Aspendos'ta izleyiciyle buluştu
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        Anadolu Ateşi dans topluluğu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

        Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden esinlenilen dansların sahnelendiği gösteride, Aspendos'un tarihi duvarlarına Türk bayrağı ve Anadolu'dan manzaralar yansıtıldı.

        Gösteride ayrıca, antik kentin yapılışını canlandıran özel bir kesit yer aldı.

        Yaklaşık 2 saat süren gösteriye, yerli ve yabancı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Gösteri sonunda dansçılar, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile sahnede seyircileri selamladı.

        Mustafa Erdoğan, AA muhabirine, 2025 sezonuna başladıklarını ve üçüncü kez sahneye çıktıklarını söyledi.

        Gösterileri her milletten izleyicinin takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, "İlkbahar ve sonbaharda daha çok Kuzey ve Avrupa ülkelerinden turistler geliyor. Yaz aylarında ise Rus turistler ağırlıkta. Seyircimizin yüzde 80'ini yabancılar oluşturuyor. Her sezonda 1 milyona yakın seyirci hedefliyoruz. Bu sezon, şimdiye kadar ulaştığımız en yüksek seyirci sayısına ulaşabiliriz. Geçen yıl Rusya-Ukrayna krizi biraz etkilemişti." dedi.

        Yoğun bir sezon geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, her salı ve cuma günü sahne almaya çalışacaklarını, Troya gösterisini de deneyeceklerini kaydetti.

        Önceki gün ABD'den döndüklerini belirten Erdoğan, orada ikinci kez düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü'ne katıldıklarını ve etkinliğin son derece görkemli olduğunu söyledi. Sezonun oldukça yoğun geçeceğini ifade eden Erdoğan, farklı ülkelerde sahne alacaklarını da sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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