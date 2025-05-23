Batı Akdeniz ihracatçıları finansa erişim konusunda bilgilendirildi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) işbirliğiyle, Antalya, Isparta ve Burdur'daki ihracatçılara yönelik finansa erişim bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

BAİB'de gerçekleştirilen toplantıda, ihracatçıların aldığı kredilerde verdikleri kefalet ve bu kefalete ulaşma yöntemleri anlatıldı.

İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, AA muhabirine, İGE'nin 3 yıl önce ihracatçıların finansmana erişim yolunda teminat sorununu çözmek için kurulduğunu söyledi.

Türkiye'de ihracatçılara finansman sağlayan kurumların, bankaların bulunduğunu ancak finansmana ulaşımda teminatın büyük engel oluşturduğunu anlatan Topaç, "İGE olarak bu sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Mümkün olduğu kadar çok ihracatçımızı kapsama alanımıza alıp, bu kefaletten yararlandırmak istiyoruz. 3 yıl boyunca 11 bin ihracatçımıza destek olduk. Fakat İGE'nin kapasitesi bundan çok daha fazla." dedi.

Çok daha fazla ihracatçının kefaletle bu imkanı kullanmasını istediklerini vurgulayan Topaç, ihracatçılarla buluşarak onları bilgilendirdiklerini, hem yol gösterici hem de köprü vazifesi üstlendiklerini kaydetti.