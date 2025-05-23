Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2024'ün sonuçları açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 27 yıldır gerçekleştirilen programda ödüller doğal kaynakların ekolojik ilkelere uygun kullanılması, çevre kirliliğinin önlenmesi için stratejiler geliştirilmesi, projeler üretilmesi ve uygulanması, politikalar geliştirilmesi ile çevre bilinci gibi alanlara hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara veriliyor.

Program kapsamında bu yıl, "Bilim Onur Ödülü"ne Prof. Dr. Cumali Kınacı, "Bilim Hizmet Ödülü"ne Doç. Dr. Gülşah Çongur, "Bilim Teşvik Ödülü"ne Dr. Öğretim Üyesi Hazal Gülhan Eksin layık görüldü.

"Türkiye Ölçeği Kamu" ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, "Türkiye Ölçeği Özel" Özyeğin Üniversitesi'ne, "Antalya Ölçeği Kamu" Makbule Mehmet Karabacak Anaokuluna, "Antalya Ölçeği Özel" ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına (ATSO) verildi.