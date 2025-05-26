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        23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

        Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 02:08 Güncelleme: 26.05.2025 - 02:32
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        23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi
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        Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo konseriyle sona erdi.

        Bu yıl "Komşuluk" temasıyla 23 Mayıs'ta başlayan festivalin son gününde Fransız müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo sahne aldı.

        Latin müziğin efsanevi grubu, Eski Belediye Binası arkasındaki alanda gerçekleşen konserde "Bamboleo", "Volare", "Djobi Djoba" ve "Un Amor" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Yerli ve yabancı müzikseverlere müzik ziyafetinin sunulduğu konseri, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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