23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali sona erdi

Yerli ve yabancı müzikseverlere müzik ziyafetinin sunulduğu konseri, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de izledi.

Latin müziğin efsanevi grubu, Eski Belediye Binası arkasındaki alanda gerçekleşen konserde "Bamboleo", "Volare", "Djobi Djoba" ve "Un Amor" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo konseriyle sona erdi.

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