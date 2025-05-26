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        Antalya'da hemşire eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:24
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        Antalya'da hemşire eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Antalya'da 2 ay önce evlendiği meslektaşı hemşire Sevcan Demir Sakman'ı öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca eşi Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanık Halit Can Sakman, iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü eşi ile maddi sıkıntılardan dolayı tartışma yaşadıklarını ve sonrasında duvardaki aynaya yumruk attığını anlattı.

        Apartman kamelyasında oturduktan sonra birlikte gezmeye gittiklerini, eve geldiklerinde eşinin uyuduğunu iddia eden sanık, ifadesinde şunları kaydetti:

        "Uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet antidepresan ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kredi kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık. 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Ağlamaya başladım. 'Sen nasıl erkeksin ağlayıp durma, sen de aşağılık kompleksi var." dedi. Birden maktul boğazıma doğru bir bıçak savurdu. Ayağa kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı."

        Sanık, tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak eşinin öldürdüğünü, sonrasını hatırlamadığını ve gözünü hastanede açtığını öne sürdü.

        - Arkadaşlarını ve babasını cinayetten sonra görüntülü aramış

        İddianamede bilgi sahibi olarak ifadesine yer verilen H.E, şüphelinin çocukluk arkadaşı olduğunu, bildiği kadarıyla evliliklerinde bir problem olmadığını belirterek, olay günü saat 20.49'da şüphelinin kendisini görüntülü olarak aradığını belirtti.

        Sanığın yerde kanlar içinde yatan maktulü gösterdiğini ve daha sonra telefonu kapattığını belirten H.E, "Tekrar şüpheliyi aradığımda ulaşamadım. Ardından polisleri aradım. Bir müddet sonra sanık tekrar arayarak 'Sevcan uyanmıyor' dedi. Olay yerine geldiğimde polis ekipleri ve ambulansı gördüm." ifadelerine yer verdi.

        A.D. ise sanığı sorumlusu olduğu yoğun bakım servisinde hemşire olarak işe başlamasından dolayı tanıdığını belirtti.

        Sanığın olay günü saat 21.00 sıralarında kendisini görüntülü aradığını, yanlış aradığını düşünerek aramayı reddettiğini, ardından sanığın "Abla acil açar mısın" şeklinde mesaj attıktan sonra tekrar araması üzerine telefonu açtığını belirten A.D, "Üzerinde kan lekesi bulunan sanık, 'Abla Sevcan nefes almıyor" dedi. Maktulün yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içinde yattığını gördüm. Ne olduğunu sorduğumda ise sanık 'Sevcan nefes almıyor, biz kavga ettik, Sevcan bana bıçakla saldırdı.' dedi." beyanında bulundu.

        Baba U. Sakman ise sanığın kendisini görüntülü olarak aradığında üzerinde kan lekeleri olduğunu ve tuhaf konuştuğunu ifade etti.

        İddianamede, maktulün ev kapısının arkasındaki zeminde, boğazında satır benzeri metal kesici alet saplanmış, vücudundan 11 kez bıçaklanmış ve sol kolu da kırık halde ölü bulunduğu belirtildi.

        Sanığın daireye girdikten sadece 25 saniye sonra eylemini gerçekleştirmeye başladığı aktarılan iddianamede, bu nedenle sanığın koltukta otururken maktulün arkasından saldırdığı ve kendisini yaraladığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olarak değerlendirildiği kaydedildi.

        İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        - "Maktulün vahşice katledildiği ortadadır"

        Müşteki avukatı Yavuz Erdoğan, gazetecilere, cinayetin toplumda derin bir üzüntü yarattığını söyledi.

        Sanığın cezalandırmayı hafifletmeye dönük, haksız tahrike yönelik savunmalarına savcılık tarafından itibar edilmediğini vurgulayan Erdoğan, "Umarız mahkeme tarafından da itibar edilmeyecektir. Cinayetin planlayarak gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Bunun için de elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Otopsi tutacağına bakıldığında zaten, olayın bir anda gerçekleşmediği ortadadır. Maktulün mücadele içinde olduğu ve vahşice katledildiği de ortadadır." diye konuştu.

        - Olay

        Kentteki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman arasında Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki evlerinde 9 Mart 2025'te tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla öldürmüştü.

        Olayda kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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