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        GÜNCELLEME - Antalya'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:05 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:05
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        GÜNCELLEME - Antalya'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

        Edinilen bilgiye göre, Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak’ta bir süredir aralarında sorun olan baba Ali T. (60) konuşmak için oğlu Barış T'yi (25) boş araziye çağırdı.

        Burada konuşmaya başlayan baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali T. yanındaki bıçakla oğlunu birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Barış T’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Şüpheli Ali T, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aynı sokaktaki ikametinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ali T, "altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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