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        Antalya'da sigara ve tütün denetimi yapıldı

        Antalya'daki kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:11
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        Antalya'da sigara ve tütün denetimi yapıldı
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        Antalya'daki kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, temiz hava soluma hakkını güvence altına almak ve pasif tütün maruziyetini önlemek amacıyla yeni uygulama başlattı.

        Uygulama kapsamında şubat itibarıyla 81 ili kapsayacak şekilde iller arası çapraz denetim uygulaması gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda Isparta'dan gelen ekip, Antalya'da üç gün süren denetim yaparak, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünleri kullanımına izin veren işletmelere gerekli idari yaptırımlar uyguladı.

        Denetimlere, Antalya Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi Sorumlusu Nurgül Yavuz da eşlik etti ve işletmelere uyarılarda bulundu.

        Yetkililer, vatandaşların sağlığını korumak ve işletmelerin mevzuata uyumunu artırmak amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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