Antalya'da sigara ve tütün denetimi yapıldı
Antalya'daki kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı.
Antalya'daki kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, temiz hava soluma hakkını güvence altına almak ve pasif tütün maruziyetini önlemek amacıyla yeni uygulama başlattı.
Uygulama kapsamında şubat itibarıyla 81 ili kapsayacak şekilde iller arası çapraz denetim uygulaması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Isparta'dan gelen ekip, Antalya'da üç gün süren denetim yaparak, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünleri kullanımına izin veren işletmelere gerekli idari yaptırımlar uyguladı.
Denetimlere, Antalya Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi Sorumlusu Nurgül Yavuz da eşlik etti ve işletmelere uyarılarda bulundu.
Yetkililer, vatandaşların sağlığını korumak ve işletmelerin mevzuata uyumunu artırmak amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
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