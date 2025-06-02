Kumluca'da düzenlenen satranç turnuvası sona erdi

Kumluca ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Kumluca Belediyesi işbirliğiyle Günay Sahil Tesisleri'nde düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya, Kumluca'nın yanı sıra çevre ilçelerden ve illerden sporcular katıldı.

7-8 yaş, 9-10 yaş, 12 yaş altı, 14 yaş altı ve açık yaş grubu olmak üzere beş kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele etti.

İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, turnuvayla katılımcılara güzel bir deneyim yaşatmayı, güzel anılar biriktirerek, dostluk ve arkadaşlık oluşturulmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Turnuvada, 7'den 70'e her yaş grubundan sporcuların olduğunu ifade eden Avcıoğlu, Kumluca Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerin kaydetti.

Konuşmanın ardından açık yaş kategorisinde Enver Konyar'a, 14 yaş altı kategorisinde Melikşah Açık'a, 12 yaş altı kategorisinde Batu Topaloğlu'na, 9-10 yaş kategorisinde Vahit Kerem Akar'a, 7-8 yaş kategorisinde Selim Kağan Can'a birincilik kupa ve madalyaları verildi.