Serik İşletme Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi'nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Fakültenin bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Mezuniyetin öğrenciler kadar aileler ve akademik kadro için de gurur anı olduğunu vurgulayan Toker, eğitim sürecinde emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hale Balseven de öğrencilerin zorlu bir süreci başarıyla tamamladığını belirterek, mezuniyetin öğrencilerin kişisel gelişimlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Tören, mezun öğrencilere plaket ve belgelerinin verilmesinin ardından kep atma seremonisiyle sona erdi.