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        Kumluca'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi ekiplerince Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:06 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:06
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        Kumluca'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi ekiplerince Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı.

        İlçedeki tüm mezarlıklar yabani otlardan temizledi, ilaçlandı ve duvarları onarımdan geçirildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, vatandaşların bayram ziyaretlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilmeleri için sahada yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

        Ekiplerin mezarlıkların genel temizliğinin yanı sıra bakım ve onarım da yaptığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

        "Cenaze ve mezarlık hizmetleri birimimiz, ilçedeki tüm mezarlıklarda kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalarda mezarlıklardaki otların temizliği, yabani otlar için ilaçlama, çevre duvarlarının ve mezarlıklarda bulunan çeşmelerin onarımını yaptılar. Ayrıca vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerinde kullandıkları oturma yerlerinin temizliğini gerçekleştirdiler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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