Kumluca'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi ekiplerince Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi ekiplerince Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı.
İlçedeki tüm mezarlıklar yabani otlardan temizledi, ilaçlandı ve duvarları onarımdan geçirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, vatandaşların bayram ziyaretlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilmeleri için sahada yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.
Ekiplerin mezarlıkların genel temizliğinin yanı sıra bakım ve onarım da yaptığını anlatan Turan, şunları kaydetti:
"Cenaze ve mezarlık hizmetleri birimimiz, ilçedeki tüm mezarlıklarda kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalarda mezarlıklardaki otların temizliği, yabani otlar için ilaçlama, çevre duvarlarının ve mezarlıklarda bulunan çeşmelerin onarımını yaptılar. Ayrıca vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerinde kullandıkları oturma yerlerinin temizliğini gerçekleştirdiler."
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