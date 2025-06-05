Antalya'da tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Özkan, gazetecilere, evinin, eşyalarının ve sakladığı 80 bin lirasının yandığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Karataş Mahallesi'nde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.