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        Antalya'da tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:40 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:40
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        Antalya'da tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Karataş Mahallesi'nde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Özkan, gazetecilere, evinin, eşyalarının ve sakladığı 80 bin lirasının yandığını söyledi.

        Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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