Antalya, Muğla ve Burdur'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Antalya, Muğla ve Burdur'da kurban kesmek isterken yaralananlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken satır veya bıçakla yaralanan kişiler, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Hilmi Ay, AA muhabirine, küçükbaş kurban keserken elinden yaralandığını söyledi.

Daha önce de birçok defa kurban kestiğini dile getiren Ay, "Bu sefer yaralandık, Allah'tan çok sıkıntılı bir şey yok." dedi

Bülent Aydın ise kurban keserken elinden yaralandığını belirtti.

Daha önce de böyle bir durum yaşadığını ifade eden Aydın, "Bu sefer biraz derin kestik, bıçak bir anda elimden kaydı, parmaklarıma dikiş attılar." diye konuştu.

- Muğla

Muğla ve ilçelerinde de kurbanlıklarını keserken yaralanan "acemi kasaplar"dan bazıları 112 Acil Servis ekiplerince, bazıları ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti.