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        Alanya'da evinde fenalaşan imam hastanede yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan imam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 06.06.2025 - 16:08
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        Alanya'da evinde fenalaşan imam hastanede yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan imam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Oba Mahallesi'nde Bucakoluk Cami imamı Hasan Kollu (58) kurbanını kestikten sonra evinde rahatsızlandı. Ailesinin yardım istemesi üzerine sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kollu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kollu'nun cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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