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        Antalya'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Antalya'nın Akseki ilçesinde, yumurta yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:04 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:04
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        Antalya'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde, yumurta yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Osman Öztürk (60) idaresindeki 07 LEG 98 plakalı kamyon, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy Mahallesi yakınlarındaki virajdan şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık üç saat süren çalışma sonucunda kamyonun altında sıkışan sürücüye ulaştı.

        Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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