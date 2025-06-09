Antalya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin bilgi ve görüntüleri paylaşıp trafik kurallarının önemine dikkati çekerek, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilemişti.

Kazada, Mustafa Karakoç ile motosikletteki Aden Nisa Bağcı (21) hayatını kaybetmiş, diğer motosikletteki Ömer Demirel ve Elif Ekinci (18) ile otomobildeki Sümeyye A. ve S.A. (23) yaralanmıştı.

Dün, Antalya-Kemer kara yolundaki tünel girişinde sol şeride geçmeye çalışan Sümeyye A. idaresindeki 34 BAB 322 plakalı otomobil ile Mustafa Karakoç (20) yönetimindeki 32 AEY 140 plakalı motosiklet ve Ömer Demirel'in (20) kullandığı 07 CCU 625 plakalı motosikletler çarpışmıştı.

Öte yandan, kaza yerinde bugün belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldığı ve araçlardan kalan parçaların toplandığı görüldü. Otomobilin dönmek istediği yoldaki "sola dönülmez" tabelası da dikkati çekti.

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