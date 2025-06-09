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        Antalya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:32
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        Antalya'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Antalya-Kemer kara yolundaki tünel girişinde sol şeride geçmeye çalışırken iki motosikletle çarpışan otomobilin sürücüsü Sümeyye A. (33), jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesine sevk edildi.

        Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan, kaza yerinde bugün belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldığı ve araçlardan kalan parçaların toplandığı görüldü. Otomobilin dönmek istediği yoldaki "sola dönülmez" tabelası da dikkati çekti.

        - Olay

        Dün, Antalya-Kemer kara yolundaki tünel girişinde sol şeride geçmeye çalışan Sümeyye A. idaresindeki 34 BAB 322 plakalı otomobil ile Mustafa Karakoç (20) yönetimindeki 32 AEY 140 plakalı motosiklet ve Ömer Demirel'in (20) kullandığı 07 CCU 625 plakalı motosikletler çarpışmıştı.

        Kazada, Mustafa Karakoç ile motosikletteki Aden Nisa Bağcı (21) hayatını kaybetmiş, diğer motosikletteki Ömer Demirel ve Elif Ekinci (18) ile otomobildeki Sümeyye A. ve S.A. (23) yaralanmıştı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin bilgi ve görüntüleri paylaşıp trafik kurallarının önemine dikkati çekerek, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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