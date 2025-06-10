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        Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:44
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        Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

        Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde 14 katlı apartmanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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