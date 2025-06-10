Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Dumanı fark eden apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde 14 katlı apartmanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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