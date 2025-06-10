Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenlendi

Antalya'da, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışma yaptı.

Operasyonlarda, "5607 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan 8 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik operasyonlarda ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 48 bin 60 makaron, 456 kaçak elektronik sigara, 89 kaçak cep telefonu ve 49 kaçak emtia ele geçirildi.