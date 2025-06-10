Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenlendi
Antalya'da, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
Antalya'da, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışma yaptı.
Operasyonlarda, "5607 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan 8 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Aranan kişilere yönelik operasyonlarda ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yapılan aramalarda, 48 bin 60 makaron, 456 kaçak elektronik sigara, 89 kaçak cep telefonu ve 49 kaçak emtia ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.