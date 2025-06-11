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        Adrasan'daki Sahil Caddesi'ne araç parkı yasaklandı

        Kumluca Kaymakamlığınca, Adrasan Sahil'indeki yol boyunda bulunan kaldırım ile sahil bandı arasındaki kumluk alana park yapanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:36 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:36
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        Adrasan'daki Sahil Caddesi'ne araç parkı yasaklandı
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        Kumluca Kaymakamlığınca, Adrasan Sahil'indeki yol boyunda bulunan kaldırım ile sahil bandı arasındaki kumluk alana park yapanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Adrasan Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki yol boyunda bulunan kaldırım ile sahil bandı arasında kalan kumluk alana, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak, vatandaşların denize ulaşımının engellenmemesi ve turizm açısından kötü görüntü oluşturmaması açısından motor, motosiklet, tekne, römorkör ve araç parkının yasaklandığı belirtildi.

        Karara uymayanlar hakkında 5442 Sayılı Kanunun 66'ncı maddesi gereğince işlem uygulanacağı ifade edilen açıklamada, yapılan düzenlemenin genel ve özel kolluk tarafından takibinin yapılarak, herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmeden uygulamaya geçilmesi gerektiği vurgulandı.

        Uygulamanın turizm sezonu boyunca devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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