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        Antalya'da yorgun merminin isabet ettiği kişi öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan yabancı uyruklu hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:00
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        Antalya'da yorgun merminin isabet ettiği kişi öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan yabancı uyruklu hastanede yaşamını yitirdi.

        Varsak Menderes Mahallesi 6932 Sokak'ta müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakan Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26) bir süre sonra boynunu tutarak eve döndü.

        Omar, yakınları tarafından özel bir araçla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

        Vücudunda mermi olduğu tespit edilen Omar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kümes ve çevresinde çalışma yapılarak bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürüldü.

        Omar'ın yakınlarının verdiği ifadede silah sesi duymadıklarını söyledikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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