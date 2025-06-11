Antalya'da yorgun merminin isabet ettiği kişi öldü

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kümes ve çevresinde çalışma yapılarak bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Vücudunda mermi olduğu tespit edilen Omar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Omar, yakınları tarafından özel bir araçla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

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