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        Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, Antalya'da başladı

        Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası 30 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:38
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        Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası, Antalya'da başladı
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        Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Golf Şampiyonası 30 ülkeden sporcuların katılımıyla başladı.

        Türkiye Golf Federasyonu iş birliğinde, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya; Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, ABD, Fransa ve İngiltere'den 50 yaş ve üzeri kadın ile erkek toplam 141 amatör katılıyor.

        Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 50 yaş üzeri Avrupa'nın en iyi golfçülerinin oynadığı turnuvayı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Turnuvada 30 ülkeden 141 sporcunun mücadele ettiğini anlatan Asan, "Türkiye'den de ferdi olarak 4 sporcumuz bu turnuvada yer alıyor. Turnuva 3 gün sürecek. İkinci günün sonunda 141 sporcudan elemeler olacak. Son gün ise final kategorisine katılmaya hak kazanan sporcular mücadele edecek." dedi.

        Asan, hem erkekler hem de kadınlarda kazananların "Avrupa Senior Şampiyonu" ilan edileceğini ifade etti.

        Turnuva, 14 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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