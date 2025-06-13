Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için otoyollarda ve şehirlerarası kara yollarında ihlallerin önlenmesine yönelik son iki haftada helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

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