Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
O.Ö. (28) idaresindeki 07 BLT 404 plakalı servis minibüsü, Türkler Mahallesi'nde Recep Hacı Şirin'in (35) kullandığı 07 BSU 052 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Şirin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Servis minibüsü şoförü gözaltına alındı.
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