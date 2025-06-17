Serik'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 07 ED 938 plakalı otomobil, Gedik Mahallesi 1091 Sokak'ta şarampole devrildi.
Kazada sürücü A.K. ile çocuğu A.R.K. (13) hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki diğer çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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