Antalya'da motosikletli polis timlerine yönelik eğitim verildi

Antalya'da motosikletli polis timlerinde görevli personele yönelik "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi" verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Büro Amirliği bünyesinde Dokuma Park'taki otopark alanında düzenlenen programda, güvenli sürüş ve trafikte farkındalık yaratmak için eğitimler verildi.

Yaklaşık 20 motosikletli polis, dubalarla çevrili alanda eğitmenler eşliğinde parkuru tamamladı.

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, yaptığı konuşmada, trafiğin bir kültür olduğunu belirtti. Kuralların önemini anlatan Arslan, "Trafik sadece mevzuatla ve kanunlarla olacak bir şey değil, bunun vicdani bir sorumluluk olduğunu ortaya koymak istiyoruz. Özellikle de bunun toplumun her kesiminden öneminin kavranmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Sadece motosiklet sürücülerinin kasklı olmasının değil yolcularının da kask kullanması gerektiğini vurgulayan Arslan, insan ölümleri başta olmak üzere her türlü canlıya zarar verilmesinin önüne geçilebilecek en ciddi tedbirlerin alınmasının önemini anlattı.