Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da motosikletli polis timlerine yönelik eğitim verildi

        Antalya'da motosikletli polis timlerinde görevli personele yönelik "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da motosikletli polis timlerine yönelik eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da motosikletli polis timlerinde görevli personele yönelik "Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi" verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Büro Amirliği bünyesinde Dokuma Park'taki otopark alanında düzenlenen programda, güvenli sürüş ve trafikte farkındalık yaratmak için eğitimler verildi.

        Yaklaşık 20 motosikletli polis, dubalarla çevrili alanda eğitmenler eşliğinde parkuru tamamladı.

        İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, yaptığı konuşmada, trafiğin bir kültür olduğunu belirtti. Kuralların önemini anlatan Arslan, "Trafik sadece mevzuatla ve kanunlarla olacak bir şey değil, bunun vicdani bir sorumluluk olduğunu ortaya koymak istiyoruz. Özellikle de bunun toplumun her kesiminden öneminin kavranmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

        Sadece motosiklet sürücülerinin kasklı olmasının değil yolcularının da kask kullanması gerektiğini vurgulayan Arslan, insan ölümleri başta olmak üzere her türlü canlıya zarar verilmesinin önüne geçilebilecek en ciddi tedbirlerin alınmasının önemini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı

        Benzer Haberler

        Uydu izleme cihazı takılan deniz kaplumbağalarının göç rotası izleniyor
        Uydu izleme cihazı takılan deniz kaplumbağalarının göç rotası izleniyor
        Serik'te prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
        Serik'te prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da ilk kez "mandagöz" balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez "mandagöz" balığı görüldü
        Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        Antalya erişilebilir açık alanda Türkiye birincisi oldu
        Antalya erişilebilir açık alanda Türkiye birincisi oldu