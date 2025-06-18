Kızılay Kumluca'da iki hafta süreyle kan bağışı toplayacak

Antalya Kızılay Kan Merkezi tarafından Kumluca ilçesinde iki hafta süreyle vatandaşlardan kan bağışı toplanacağını bildirildi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan, Kızılay kan toplama tırında gönüllü vatandaşlardan kan bağışı toplanmaya başlandı.

Kan toplama aracı sorumlusu Dr. Afet Alizadeoğlu, 18-65 yaş arası sağlıklı herkesin kan bağışında bulunabileceğini, bu konuda vatandaşları gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ettiklerini söyledi.

Kan bağışının insan yaşamı için önemli olduğunu ifade eden Alizadeoğlu, kan bağışında bulunmanın sağlık açısından hem bağışçıya hem de kan ihtiyacı olan insanlara faydalı olduğunu belirtti.

Kanın insan vücudunda tekrar yenilenebildiğini belirten Alizadeoğlu, "Yaz aylarının gelmesiyle kan bağışına olan ihtiyaç artıyor. Kızılay olarak kan stoklarımızı yeterli tutmak, ihtiyaç halinde vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere kan bağışı alıyoruz. İki hafta süreyle Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda ekiplerimiz kan alacak. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.​​​​​​​