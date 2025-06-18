GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Değirmendere Mahallesi'nde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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