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        Lösemiyle mücadele eden genç, üniversite eğitimini fakülte birincisi olarak tamamladı

        Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki eğitim süreci boyunca lösemiyle mücadele eden Cansu Solak, fakültesini birincilikle bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:05
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        Lösemiyle mücadele eden genç, üniversite eğitimini fakülte birincisi olarak tamamladı
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        Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki eğitim süreci boyunca lösemiyle mücadele eden Cansu Solak, fakültesini birincilikle bitirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, törendeki konuşmasında, Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun olan öğrencileri tebrik etti.

        Ülkeye ve insanlığa hizmet edecek, donanımlı, vicdan sahibi, çağın gereklerini bilen sağlık profesyonellerini topluma kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Arıcı, "Unutmayın ki insan hayatına dokunan her meslek gibi sizin yolunuz da kutsaldır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' sözü sizlere daima rehber olsun." ifadesini kullandı.

        Arıcı, bu yıl Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün ilk mezunlarını vermesinin de ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti.

        Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz ise fakültenin hedefinin niceliksel değil niteliksel büyüme olduğunu belirterek, öğrencileri tebrik etti.

        Mezuniyet sevincinin yanı sıra duygusal anların da yaşandığı törende, eğitim hayatı boyunca lösemiyle mücadele eden Cansu Solak, tüm zorluklara rağmen fakülte birincisi olarak mezuniyet kürsüsüne çıktı.

        Fakülte birincisi olmanın kendisi için tarifsiz bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Solak, şunları kaydetti:

        "Sevgili ailem, bir zamanlar bu hastanede lösemi ile mücadele ederken hayat bize acı bir sınav sundu. Ancak bugün aynı kurumun çatısı altında fakülte birincisi olarak bu kürsüde durabiliyorsam bu başarımdaki en büyük pay sizindir. Koşulsuz sevginiz, sabrınız ve inancınızla hep yanımda oldunuz. O zor günlerde attığım her adımda desteğiniz hep yanımdaydı. İyi ki varsınız. Başta ailem olmak üzere üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, bana bu yolu açan üniversiteme ve bu süreçte birlikte yürüdüğüm tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

        Dereceye giren öğrencilere plaketlerinin takdim edildiği törende, Gerontoloji Bölümü binasının bağışçısı merhum İbrahim Şencan'ın kızı Burcu Aksoy ise bu bölümde dereceye giren öğrencilere Cumhuriyet altını hediye etti.

        Tören mezun olan öğrencilerin meslek yemini etmeleri ve keplerini fırlatmalarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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