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        Alanyaspor'un kamp programı açıklandı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:41 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:41
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        Alanyaspor'un kamp programı açıklandı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü Cengiz Aydoğan tesislerinde başlayacak.

        Alanya'daki bir haftalık çalışmanın ardından turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına 7-18 Temmuz tarihlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.

        Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından 21 Temmuz'da Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüreceği hazırlıklarını 31 Temmuz'da tamamlayacak.

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