Alanyaspor'un kamp programı açıklandı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü Cengiz Aydoğan tesislerinde başlayacak.
Alanya'daki bir haftalık çalışmanın ardından turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına 7-18 Temmuz tarihlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.
Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından 21 Temmuz'da Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüreceği hazırlıklarını 31 Temmuz'da tamamlayacak.
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