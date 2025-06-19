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        Antalya'da falezlerden kayalık alana düşen Rus kadın kurtarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden manzara izlemek isterken dengesini kaybedip kayalık alana düşerek yaralanan Rus uyruklu kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:03 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:03
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        Antalya'da falezlerden kayalık alana düşen Rus kadın kurtarıldı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden manzara izlemek isterken dengesini kaybedip kayalık alana düşerek yaralanan Rus uyruklu kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezler kısmında, girişin yasak olduğu ve çitlerle kapalı alana giren Rus uyruklu L.S. (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalık alana düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, yaralı kadını hazırlanan ipli düzenek ve sedye yardımıyla yukarı çekti.

        Vücudunda kırık ve ezikler olduğu öğrenilen Rus kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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