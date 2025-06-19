Antalya'da falezlerden kayalık alana düşen Rus kadın kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden manzara izlemek isterken dengesini kaybedip kayalık alana düşerek yaralanan Rus uyruklu kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden manzara izlemek isterken dengesini kaybedip kayalık alana düşerek yaralanan Rus uyruklu kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezler kısmında, girişin yasak olduğu ve çitlerle kapalı alana giren Rus uyruklu L.S. (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kayalık alana düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaralı kadını hazırlanan ipli düzenek ve sedye yardımıyla yukarı çekti.
Vücudunda kırık ve ezikler olduğu öğrenilen Rus kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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