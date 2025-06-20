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        Slovakya ve Gazipaşa arasında charter uçuşları başladı

        Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 178 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:49
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        Slovakya ve Gazipaşa arasında charter uçuşları başladı
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        Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 178 yolcu geldi.

        Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Corendon Havayolları ile Dertur Grup'a ait Exim Kartago Tours Fischer Tur Operatörü işbirliğinde gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

        Slovakya'dan gelen uçak, pistte "su takı" gösterisiyle karşılandı.

        Protokol üyeleri, uçağın kabin ekibi ve 178 yolcuya çiçek verdi. Uçağın mürettebatı için üzerinde uçuş rotasının olduğu pasta kesildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Uçaktan iniş yapan turistler, karşılama töreni ve işlemlerin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

        28 Eylül'e kadar sürecek uçuşlar, her perşembe gerçekleştirilecek.

        Törene, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, ALTİD Başkanı Burhan Sili, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Aydoğan Ergün, Dertur yöneticileri ve havalimanı yetkilileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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