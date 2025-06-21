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        AGC'nin "basın galerisi" Türk basın tarihine ışık tutuyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) bünyesindeki Basın Galerisi'nde milli mücadele döneminden bu yana gazetecilerin kullandığı araç ve gereçlerin yanı sıra tarihi fotoğraflar, basın kartları, gazete ve dergiler yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:35
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        AGC'nin "basın galerisi" Türk basın tarihine ışık tutuyor
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) bünyesindeki Basın Galerisi'nde milli mücadele döneminden bu yana gazetecilerin kullandığı araç ve gereçlerin yanı sıra tarihi fotoğraflar, basın kartları, gazete ve dergiler yer alıyor.

        Tarihi Kaleiçi'ndeki cemiyetin idari merkezinde bulunan Basın Galerisi, gazetecilik ve basın tarihi meraklılarının ilgisini çekiyor.

        Kente gelen turistlerin de ilgi gösterdiği galeride, milli mücadeleden bu yana gazetecilikte kullanılan araç ve gereçlerin yaşadığı teknolojik değişim gözlemlenebiliyor.

        Haydar Rüştü Bey tarafından 1922 yılında Antalya'da yayınlanan ilk yerel gazete olan ve milli mücadele döneminde halkı bilgilendiren Antalya'da Anadolu Gazetesi'nin tarihi matbaasının da bulunduğu galeride, ziyaretçiler İlk Osmanlı matbaasının kurucu İbrahim Müteferrika'dan bugüne kadar Türk basınının gelişimi hakkında bilgi ediniyor.

        Eski daktilo, sabit ve taşınabilir telefoto, alaminüt fotoğraf makinesi, teleks, baskı makinası, radyo, fotoğrafların büyüklüğünü hesaplamaya yarayan katrat cetveli, basın kartları, eski fotoğraf makinaları ve kameraların yer aldığı galeride, çeşitli dönemlere ait gazete ve dergiler de dikkati çekiyor.

        - Süleyman Demirel'in fotoğraf makinesi ilgi çekiyor

        Antalyalı foto muhabiri Sökmen Baykara'nın çektiği Türkiye siyasetine damga vurmuş İsmet İnönü, Turgut Özal, Adnan Menderes, Bülent Ecevit gibi liderlerin orijinal fotoğraflarından oluşan serginin de yer aldığı galeride, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e ait bir fotoğraf makinesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        AGC Başkanı İdris Taş, AA muhabirine, galerinin Antalya'nın kent kimliği açısından önemli olduğunu ve Türk basın tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

        Taş, basın galerisinin ziyaretçilerine Osmanlı'dan bu yana Türk basın tarihinin gelişimi hakkında hem yazılı hem de görsel bilgi verdiğini belirterek, "Basın galerisi hem basın tarihine hem de kent turizmine hizmet ediyor. Kaleiçi'ne gelen turistler Türk basın tarihini burada öğreniyor. Sadece Antalya'dan değil Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gazetecilere ait ekipmanlar basın galerisinde sergileniyor." dedi.

        Özellikle İletişim Fakültesi öğrencilerinin basın galerisine gelerek gazeteciliğin gelişimi hakkında bilgi aldığını aktaran Taş, Eski Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kişisel fotoğraf makinelerinin de galeride yer aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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