AGC'nin "basın galerisi" Türk basın tarihine ışık tutuyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) bünyesindeki Basın Galerisi'nde milli mücadele döneminden bu yana gazetecilerin kullandığı araç ve gereçlerin yanı sıra tarihi fotoğraflar, basın kartları, gazete ve dergiler yer alıyor.

Tarihi Kaleiçi'ndeki cemiyetin idari merkezinde bulunan Basın Galerisi, gazetecilik ve basın tarihi meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kente gelen turistlerin de ilgi gösterdiği galeride, milli mücadeleden bu yana gazetecilikte kullanılan araç ve gereçlerin yaşadığı teknolojik değişim gözlemlenebiliyor.

Haydar Rüştü Bey tarafından 1922 yılında Antalya'da yayınlanan ilk yerel gazete olan ve milli mücadele döneminde halkı bilgilendiren Antalya'da Anadolu Gazetesi'nin tarihi matbaasının da bulunduğu galeride, ziyaretçiler İlk Osmanlı matbaasının kurucu İbrahim Müteferrika'dan bugüne kadar Türk basınının gelişimi hakkında bilgi ediniyor.

Eski daktilo, sabit ve taşınabilir telefoto, alaminüt fotoğraf makinesi, teleks, baskı makinası, radyo, fotoğrafların büyüklüğünü hesaplamaya yarayan katrat cetveli, basın kartları, eski fotoğraf makinaları ve kameraların yer aldığı galeride, çeşitli dönemlere ait gazete ve dergiler de dikkati çekiyor.