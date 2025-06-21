Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da eğlence mekanları denetlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da eğlence mekanları denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, polis ve zabıta ekipleri 152 personel ile huzur ve güven ortamının korunması amacıyla Barlar Sokağı ve çevresindeki iş yerlerinde uygulama yaptı.

        Denetimlerde, 34 umuma açık işletme ve alkollü eğlence mekanı kontrol edildi.

        Uygulamada, yetki belgesi eksikliği ve ruhsat faaliyetlerinin yetkisi dışında personel çalıştırmak, ruhsatsız canlı müzik yapan işletmelere idari işlem yapıldı.

        Öte yandan denetimde yapılan trafik uygulamasında kontrol edilen 105 araçtan kurallara uymayan 45 araç sürücüsüne 205 bin 175 lira para cezası uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'nin ilk oturumu sona erdi!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        Kocaali, Kaynarca ve Filyos'ta denize girmek yasak!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        Lityum fabrikasında azot faciası: 2 işçi öldü!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması

        Benzer Haberler

        Kumluca'da çöp konteynerleri yenileniyor
        Kumluca'da çöp konteynerleri yenileniyor
        Babası ısrar etti, oğlu 'boşver zaten girmek istemiyordum' dedi
        Babası ısrar etti, oğlu 'boşver zaten girmek istemiyordum' dedi
        Aksesuarlarını çıkarmaya çalışırken sınav saatini kaçırdı
        Aksesuarlarını çıkarmaya çalışırken sınav saatini kaçırdı
        AGC'nin "basın galerisi" Türk basın tarihine ışık tutuyor
        AGC'nin "basın galerisi" Türk basın tarihine ışık tutuyor
        "Şalvarlı" belediye başkanı hem evini hem ilçesini kalkındırıyor
        "Şalvarlı" belediye başkanı hem evini hem ilçesini kalkındırıyor
        20. Uluslararası 41. Ulusal Abdal Musa Sultan'ı Anma Etkinlikleri Antalya'd...
        20. Uluslararası 41. Ulusal Abdal Musa Sultan'ı Anma Etkinlikleri Antalya'd...