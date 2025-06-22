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        Antalya'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:27
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        Antalya'da minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Antalya-Alanya D400 kara yolu Kadıoğlu Kavşağı'nda 07 BFD 71 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Kurt'a çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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